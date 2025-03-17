Минтюков остался в плюсе по полезности при 2:7 с «Сент-Луисом». У защитника «Анахайма» 4 хита, 2 блока и «+1» за 15:01

Павел Минтюков остался в плюсе по полезности в матче с «Сент-Луисом» (2:7).

21-летний защитник «Анахайма » (15:01, 0:49 – в меньшинстве) завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» с полезностью «+1».

В активе россиянина 4 силовых приема и 2 блока, также была 1 потеря.

В текущем сезоне у Минтюкова 15 (5+10) очков в 55 играх при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 17:53.