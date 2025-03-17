Панарин делит с Козловым 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян (853). До идущего 8-м Ковальчука – 23 балла

Артемий Панарин делит 9-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Форвард «Рейнджерс » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:3).

На счету 33-летнего россиянина 72 (29+43) очка в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

За карьеру в рамках регулярок – 853 (294+559) балла в 738 играх.

Панарин делит 9-е место по очкам в НХЛ среди российских игроков с Вячеславом Козловым (853 в 1182).

Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян – Александр Овечкин («Вашингтон», 1605 в 1477), Евгений Малкин («Питтсбург», 1340 в 1204), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Также в топ-10 входят Никита Кучеров («Тампа», 966 в 787), Павел Дацюк (918 в 953) и Илья Ковальчук (876 в 926).