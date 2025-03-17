Панарин набрал очки (6+7) в 9-м матче подряд – передача с «Эдмонтоном». У него 72 балла в 66 играх

Артемий Панарин продлил результативную серию (6+7) до 9 матчей.

Форвард «Рейнджерс» сделал голевую передачу в игре с «Эдмонтоном» (1:3), набрав 72-е (29+43) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 66 матчей.

Сегодня за 22:05 (4:15 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, полезность – «0».