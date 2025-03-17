Мразек сделал 1-й шатаут после возвращения в «Детройт», отразив 18 бросков «Вегаса». Он вышел на 4-е место среди чешских вратарей по играм на ноль в НХЛ (26)
Петр Мразек сделал 1-й шатаут после возвращения в «Детройт».
Вратарь «Ред Уингс» отразил все 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0) и стал 2-й звездой встречи.
В 3 играх за «Детройт» в текущем сезоне у чешского вратаря, перешедшего из «Чикаго» перед дедлайном, 2 победы при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,01.
Шатаут стал для него первым в сезоне и 26-м за карьеру в лиге в рамках регулярок (в 426 играх).
33-летний Мразек вышел на 4-е место среди вратарей из Чехии по числу игр на ноль, опередив Романа Чехманека (25 в 212).
В топ-3 входят Доминик Гашек (81 в 735), Томаш Вокоун (51 в 700) и Роман Турек (27 в 328).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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