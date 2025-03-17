Наместников сделал 2 передачи в матче с «Сиэтлом». У него 33 очка и «+21» в 64 играх в сезоне
Владислав Наместников сделал 2 передачи в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:2 ОТ).
На счету 32-летнего россиянина стало 33 (11+22) очка в текущем сезоне при полезности «+21».
Сегодня Наместников (16:42, 1:53 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве, полезность «+2») отметился 2 силовыми приемами и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
На вбрасываниях выиграл 66,7% попыток (8 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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