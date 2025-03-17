Потапов о Гру: «Прорыв года. В «Тракторе» все поставили на зеро, если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены»
– Есть мнение, что Бенуа Гру – лучший тренер регулярного чемпионата. Вы согласны с этим?
– Это спорное мнение. Я бы назвал Гру прорывом года. А лучшим тренером по итогам регулярного чемпионата должен быть тот, чья команда займет первое место в общей таблице.
– За счет чего Гру смог с ходу показать результат в КХЛ?
– Сошлось все. В «Тракторе» сложилась отличная команда. От тех игроков, которых он не видел в составе, в межсезонье избавились. Также Бенуа Гру привез своих помощников. Здесь огромная заслуга Алексея Волкова, который пригласил его в команду, и Ивана Савина, который согласился на эту авантюру. В «Тракторе» все поставили на зеро. Если бы все пошло не так, в клубе были бы большие перемены, – сказал экс-нападающий «Трактора», а ныне инсайдер и эксперт Алексей Потапов.
«Трактор» под руководством канадского специалиста занимает первую строчку таблице Восточной конференции, набрав 92 очка за 66 матчей.
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