Самсонов отбил 24 из 27 бросков «Детройта», поражение – 12-е в 27 играх
Илья Самсонов отразил 24 броска из 27 в матче с «Детройтом» (0:3).
Вратарь «Вегаса» потерпел 12-е поражение в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне россиянин провел 27 игр при 88,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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