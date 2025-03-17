Самсонов отбил 24 из 27 бросков «Детройта», поражение – 12-е в 27 играх

Илья Самсонов отразил 24 броска из 27 в матче с «Детройтом» (0:3).

Вратарь «Вегаса » потерпел 12-е поражение в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне россиянин провел 27 игр при 88,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,81.