У Тарасенко 9+19 в 65 матчах регулярки НХЛ. Форвард «Детройта» отдал ассист в игре с «Вегасом»

Владимир Тарасенко набрал 28 очков в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Детройта» отдал голевую передачу на победный гол Альберта Юханссона в домашнем матче против «Вегаса» (3:0).

На счету Тарасенко 9 голов и 19 голевых передач в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

С его статистикой можно ознакомиться здесь .