У Тарасенко 9+19 в 65 матчах регулярки НХЛ. Форвард «Детройта» отдал ассист в игре с «Вегасом»
Владимир Тарасенко набрал 28 очков в этом сезоне НХЛ.
Нападающий «Детройта» отдал голевую передачу на победный гол Альберта Юханссона в домашнем матче против «Вегаса» (3:0).
На счету Тарасенко 9 голов и 19 голевых передач в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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