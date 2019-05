ЧМ-2019. Нюландер опередил Кучерова на два очка в гонке бомбардиров по итогам группового этапа

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром ЧМ-2019 по итогам группового этапа.

Нюландер отметился 2 (1+1) баллами в игре против России (4:7). Форвард российской команды сделал одну голевую передачу.

В результате Нюландер опередил Кучерова на два очка. У шведа 17 (5+12) очков, у россиянина – 15 (6+9) баллов.

Watch @wmnylander dominate this shift and score for @Trekronorse at #IIHFWorlds @MapleLeafs



More top plays >https://t.co/2rKsQdl8lC pic.twitter.com/KyeGos5wpo