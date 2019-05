Великобритания отыгралась с 0:3 в игре с Францией и осталась в элитном дивизионе ЧМ

Сборная Великобритании проявила характер в матче против команды Франции (4:3 ОТ) в рамках ЧМ-2019.

В середине второго периода британцы уступали со счетом 0:3. Первую шайбу они отыграли на 35-й минуте во втором периоде.

Затем им удалось сравнять счет в третьем отрезке игры, а в овертайме победу команде принес гол Бена Дэвиса.

Таким образом, Великобритания сохранила прописку в элитном дивизоне ЧМ.

У британцев и Франции по два набранных очка, но благодаря победе в личной встрече Великобритания заняла седьмое место в группе.

ICYMI: Just call Ben Davis HERO because his #overtime goal for @TeamGBicehockey keeps the team at the top level! #IIHFWorlds



