18-летний Какко забил 6-й гол на ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.

18-летний хоккеист сравнял счет во втором периоде матча с командой Дании (1:1, второй период).

С шестью голами Какко делит первое место с Евгением Дадоновым в списке снайперов турнира.

Какко нужно забить еще один гол для повторения рекорда по голам для 18-летних игроков на ЧМ.

Также он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2019.

Kaapo Kakko.



That's it. That's the tweet. #FINDEN #IIHFWorlds @leijonat

