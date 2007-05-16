18-летний Какко забил 6-й гол на ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.

18-летний хоккеист сравнял счет во втором периоде матча с командой Дании (1:1, второй период).

С шестью голами Какко делит первое место с Евгением Дадоновым в списке снайперов турнира.

Какко нужно забить еще один гол для повторения рекорда по голам для 18-летних игроков на ЧМ.

Также он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2019.

Новый финский гений забил 5 голов в 2 играх ЧМ. Ему всего 18!

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии