18-летний Какко забил 6-й гол на ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил шестую шайбу на ЧМ-2019.
18-летний хоккеист сравнял счет во втором периоде матча с командой Дании (1:1, второй период).
С шестью голами Какко делит первое место с Евгением Дадоновым в списке снайперов турнира.
Какко нужно забить еще один гол для повторения рекорда по голам для 18-летних игроков на ЧМ.
Также он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2019.
Kaapo Kakko.— IIHF (@IIHFHockey) May 16, 2019
That’s it. That’s the tweet. #FINDEN #IIHFWorlds @leijonat
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Новый финский гений забил 5 голов в 2 играх ЧМ. Ему всего 18!
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