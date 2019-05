Словакия – Канада – 5:6. Канадцы забили победный гол на отметке 59:59

одолела команду Словакии (6:5) в матче ЧМ-2019.

Решающая шайба была забита за одну секунду до конца третьего периода – победу канадцам принес бросок в большинстве.

Отметим, что по ходу матча Канада проигрывала со счетом 0:2 и 2:4. Затем вела 5:4, но словаки смогли отыграться.

После этой победы сборная Канады поднялась на второе место в группе А, набрав 6 очков. В активе команды Словакии три балла – они пятые в таблице.

Stone seals the deal for @HC_Men with 1.8 seconds left in this WILD game 🤠#SVKCAN #IIHFWorlds @GoldenKnights pic.twitter.com/GPyk03gReD