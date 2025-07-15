Кирилл Сафронов о селекции СКА: «Мерфи – один из сильнейших атакующих защитников КХЛ, Менелл тоже атакующий. У Филлипса статистика не впечатляющая – видимо, сконцентрирован на обороне»
Петербургский клуб ранее подписал трех защитников – Тревора Мерфи, Бреннана Менелла и Маркуса Филлипса.
«Мерфи – это, конечно, один из сильнейших атакующих защитников КХЛ с великолепным катанием и голевым чутьем.
Смотрел, как он забивает, набирает очки в «Сибири», класс. Ему нужно будет в пару найти защитника, который будет больше сконцентрирован на оборонительных действиях.
Но думаю, что тренерский штаб с этим разберется. Менелл тоже выделялся в «Динамо». Праворукие защитники очень ценятся. Он тоже атакующий, будет планироваться на большинство, как был у Ларионова Войнов в «Торпедо».
Филлипса помню хуже, статистика у него не впечатляющая. Видимо, он больше сконцентрирован на обороне.
Вообще интересно, когда подписывают легионеров, в СКА их не так много в последнее время. Сейчас ситуация меняется», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.