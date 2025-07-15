ВХЛ опубликовала календарь на новый сезон, регулярка пройдет до 18 марта. Чемпионат начнется 1 сентября матчем «Торпедо-Горький» – «Кузня»
ВХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26.
В предстоящем сезоне сыграют 32 команды.
В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего клубы проведут по 62 матча.
Регулярный чемпионат стартует 1 сентября и закончится 18 марта.
Плей-офф стартует 22 марта 2026 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Чемпиона России, если потребуется, состоится 30 мая.
1 сентября в первом матче сезона встретятся «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
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