ВХЛ опубликовала календарь на новый сезон, регулярка пройдет до 18 марта. Чемпионат начнется 1 сентября матчем «Торпедо-Горький» – «Кузня»

ВХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26.

В предстоящем сезоне сыграют 32 команды.

В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего клубы проведут по 62 матча.

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября и закончится 18 марта.

Плей-офф стартует 22 марта 2026 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Чемпиона России, если потребуется, состоится 30 мая.

1 сентября в первом матче сезона встретятся «Торпедо-Горький » и новокузнецкий «Металлург ».