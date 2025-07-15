Разин о КХЛ: «Конкуренция становится сильнее, влияет потолок зарплат. Появились топовые тренеры-иностранцы, интересно смотреть на их работу и конкурировать»

Андрей Разин заявил о возросшей конкуренции в КХЛ.

«Конкуренция становится все сильнее. Я думаю, влияет потолок зарплат.

Сейчас появились топовые тренеры-иностранцы. Тоже интересно смотреть на их работу и конкурировать с ними.

Становится все интереснее», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .