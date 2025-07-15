Юлия Ефимова о том, в чем хоккей круче футбола: «Никто не симулирует, выше скорости. Ну и куда без силовых приемов – это самое любимое!»

Юлия Ефимова высказалась о том, что ей нравится в хоккее.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию ответила на вопрос, в чем хоккей круче футбола.

«В хоккее никто не симулирует. Тут выше скорости. Мне это очень нравится.

Я просто не понимаю, как хоккеисты успевают за шайбой. Я не успеваю следить за ней, а они еще и передачи отдают друг другу. А им в голове еще надо проработать следующие действия: куда отдать, бросить.

Ну и куда без силовых приемов – это мое самое любимое! Мне нравится, как силовые проводит Андрей Миронов из «Спартака ». Все эти мельницы. Вот это очень круто выглядит!

Мне кажется, он – номер один по силовым в КХЛ . Он и один из самых лучших защитников лиги», – сказала Юлия Ефимова.