Фетисов о том, что россиян и белорусов не наградят на Вильнюсском марафоне: «Полное издевательство, вакханалия. Участвовать – себя не уважать»
Вячеслав Фетисов оценил ограничения россиян и белорусов на Вильнюсском марафоне.
Организаторы Вильнюсского марафона не будут признавать победителями и награждать участников из России и Беларуси.
К соревнованиям будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые имеют вид на жительство в Литве. Они не будут признаваться победителями или призерами.
«Вакханалия продолжается. Решение Вильнюсского марафона – это уже полное издевательство над нашими спортсменами.
Участвовать в таких соревнованиях и на таких условиях – себя не уважать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости