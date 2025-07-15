Фетисов о том, что россиян и белорусов не наградят на Вильнюсском марафоне: «Полное издевательство, вакханалия. Участвовать – себя не уважать»

Вячеслав Фетисов оценил ограничения россиян и белорусов на Вильнюсском марафоне.

Организаторы Вильнюсского марафона не будут признавать победителями и награждать участников из России и Беларуси.

К соревнованиям будут допущены только те граждане России и Беларуси, которые имеют вид на жительство в Литве. Они не будут признаваться победителями или призерами.

«Вакханалия продолжается. Решение Вильнюсского марафона – это уже полное издевательство над нашими спортсменами.

Участвовать в таких соревнованиях и на таких условиях – себя не уважать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов .