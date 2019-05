ЧМ-2019. Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров с 6 очками

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал один балл за результативность в матче ЧМ-2019 против Чехии (3:0).

Во втором периоде Кучеров отметился голевой передачей в моменте с голом форварда Никиты Гусева.

Всего в трех играх 25-летний нападающий набрал 6 (2+4) очков и является лучшим бомбардиром турнира.

#RUSCZE #IIHFWorlds The dynamic duo of Kucherov and Gusev make it 2-0 for @russiahockey



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/GNO3KZ0ubT