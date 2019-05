18-летний Какко сделал хет-трик в игре со Словакией. Он забил пять голов в двух матчах на ЧМ-2019

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко забросил три шайбы в ворота команды Словакии (4:2) в матче ЧМ-2019.

18-летний хоккеист отличился в первом и третьем периодах, доведя количество голов на турнире до пяти.

Ранее Какко забросил две шайбы в игре против сборной Канады (3:1).

Считается, что Какко будет выбран в топ-3 драфта НХЛ-2019.

Kaapo Kakko receives a no-look pass off the boards from Niko Mikkola and BURIES IT to give @leijonat the 2-1 lead #SVKFIN #IIHFWorlds pic.twitter.com/6RpkR9eRUr