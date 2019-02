НХЛ. «Торонто» судится со Снуп Доггом из-за логотипа марихуаны

подал в суд на Снуп Догга из-за логотипа бренда марихуаны «Leafs by Snoopр».

В клубе считают, что эмблема рэпера слишком сильно напоминает их собственную, что может ввести людей в заблуждение.

Спор начался еще в 2016 году, однако на тот момент Снуп Догг еще не зарегестрировал свою торговую марку официально. Он сделал это только в июле 2018 года. В декабре «Торонто» подал документы в суд.

Looks to me that Canopy Growth is trying to benefit from its Snoop Dogg logo ‘Leafs by Snoop’ resembling the Toronto Maple Leafs logo.

A separate legal issue could that it has a celebrity endorsement. #cannabis #branding $WEEDhttps://t.co/ecKICQsCIb pic.twitter.com/EttWFX5EO6