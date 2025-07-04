Шарипзянов о серии с «Локомотивом»: «Авангард» заслуживал пройти их, как и они нас. Обидно проиграли, один гол все решил»

Дамир Шарипзянов считает обидным вылет «Авангарда» из плей-офф в прошлом сезоне.

Омский клуб уступил «Локомотиву » во втором овертайме седьмого матча второго раунда Кубка Гагарина (2:3, 3-4).

– Какие мысли уже на холодную голову по прошлому сезону?

– Оцениваю тот сезон как шаг вперед. Да, обидно проиграли, уже второй год подряд уступаем в седьмой игре «Локомотиву», который потом в финал выходит. Неприятно, неутешительно, но Ярославль заслуженно прошел дальше.

А мы смотрим только вперед, осталось три недели до общего сбора. Хорошая команда подбирается, так что только положительный настрой: нужно просто взять то, что нам дают, и играть.

– Пришло осмысление того, что сделал «Авангард», после завершения плей-офф? Ведь вы выиграли три матча у «Локомотива», а остальные соперники – всего два.

– Я считаю, что мы заслуживали их проходить. Так же, как и они заслуживали проходить нас. Все решил один гол, и его забил «Локомотив» – вот и все, на тот день они оказались сильнее.

Но мы смотрим на себя и знаем, от чего отталкиваться. В новом сезоне у нас не будет такого медленного старта, думаю, нам его просто не дадут сделать, – сказал защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов .

Гендиректор «Авангарда» об Омске: «Я читал, что «обратная тяга», все уезжают. Это чушь. Легионеры беспокоятся, но мы видео отправляем, и сомнения снимаются. В городе движ, он безопасен»