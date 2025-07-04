Ткачев не считает переход в «Сибирь» понижением: «Когда я приходил в «Трактор», можно было то же самое сказать, он и в плей-офф не попадал. Команду меняют игроки»

Владимир Ткачев не считает понижением переход из «Трактора» в «Сибирь».

– Некоторые журналисты считают, что вы пошли на понижение. Из команды, которая играет в финале, в команду, которая борется за плей-офф…

– Когда я приходил в «Трактор », можно было то же самое сказать. Команда и в плей-офф не попадала. Она не была такой, какой стала сейчас. Команду меняют игроки. И почему бы нам не сделать ее лучше? Тем более сезон на сезон не приходится. А сейчас «Сибирь» подписывает неплохих игроков, строится очень достойная команда. Я думаю, что амбиции будут хорошие на следующий сезон, и все уже зависит от того, насколько игроки и весь клуб будут работать в правильном направлении.

– С главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым вы знакомы?

– Вместе не работал и лично не был знаком. Только мы с ним поговорили по телефону пару раз.

– Он определил вам роль в команде?

– Это все формальности на самом-то деле. Все равно решает та игра, которую ты показываешь. Поэтому все будет зависеть только от ребят в команде и от меня.

– Какие вы перед собой ставите цели в «Сибири»? Чтобы болельщики команды так же тепло потом воспоминали вас, как и болельщики «Трактора».

– Я думаю, что мы должны побеждать, и с этого начнется все остальное. Поставить себе правильные цели и к ним идти, заниматься любимым делом и дарить болельщикам радость от побед. И чем больше их будет, тем успешнее станет хоккейный клуб «Сибирь», – сказал форвард новосибирцев.