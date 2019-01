Вратарь «Коламбуса» потерпел поражение в матче с «Баффало» (4:5).

Российский голкипер отразил 29 бросков по своим воротам из 34. Матч с 5 или более пропущенными шайбами стал для него 5-м в нынешнем сезоне.

Поражение стало для Бобровского третьим в последних 4 матчах.

