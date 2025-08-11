Сергей Самсонов: «Марченко горит, отдается хоккею, его прогресс неудивителен. За время, которое провел в «Коламбусе», он заработал себе роль лидера»

Сергей Самсонов высказался о прогрессе нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко.

— Вы персонально работаете с Кириллом Марченко. Можете объяснить его прогресс?

— С Кириллом мы часто общаемся. Он хочет становиться лучше каждый день. Он горит, отдается хоккею, и его прогресс неудивителен. И за то время, которое провел в «Коламбусе », он заработал себе роль лидера.

Теперь у него достаточно игрового времени, в том числе в большинстве. На него опираются в команде, и это здорово.

Сейчас Кирилл уже четыре-пять недель катается на льду и готовится к следующему сезону. Надеюсь, что он будет дальше только прогрессировать.

— Марченко может стать одним из самых ярких игроков лиги?

— Как минимум лидером «Коламбуса». У них собирается хорошая команда. Зачастую ты как игрок зависим от партнеров. Но мне нравится, в каком направлении движется «Коламбус» как команда, поэтому считаю, что Кирилл будет дальше прогрессировать, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.