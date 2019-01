НХЛ. Форму на Матч звезд изготовят из собранного в океане пластика

Игровая форма для Матча звезд будет изготовлена из собранного в океане и пластика.

Джерси, разработанные компанией adidas, являются символом движения охраны вод Мирового океана.

Пластиковый океанический мусор был переработан в специальные волокна, ставшие основой для прочного, но при этом дышащего материала.

В этом году впервые в истории на свитерах команд Матча звезд будут нанесены клубные логотипы.

Матч звезд НХЛ пройдет 25 и 26 января.

