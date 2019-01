Стал известен состав групп на МЧМ-2020, который пройдет в Чехии.

Сборная России попала в группу В, где сыграет со сборными США, Канады, Чехии и Германии.

В группе А будут играть Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия и Казахстан.

