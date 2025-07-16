«Торонто» подписал контракт новичка с Голинкой. Клуб выбрал чешского форварда в 5-м раунде драфта НХЛ-2024

«Торонто» подписал контракт новичка с Мирославом Голинкой.

Соглашение с 19-летним чешским форвардом рассчитано на 3 года. «Лифс» выбрали игрока в 5-м раунде драфта НХЛ-2024 под общим 151-м номером.

В прошлом году форвард перебрался из Чехии (где уже получил опыт игры в экстралиге за «Тршинец») в Северную Америку. Он провел сезон в клубе «Эдмонтон Ойл Кингс » из Западной хоккейной лиги .

В 46 матчах в регулярке WHL Голинка набрал 45 (19+26) очков, в 7 играх в плей-офф результативными действиями не отметился.

Также он стал бронзовым призером МЧМ-2025 в составе сборной Чехии – 7 игр и 4 (1+3) очка на турнире.