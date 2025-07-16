Тренер команды Маккенны в NCAA вспомнил о Гретцки, обсуждая игру Гэвина: «Я не могу мыслить так, как он. Не собираюсь говорить с ним о творчестве на льду»

Тренер команды Penn State вспомнил об Уэйне Гретцки, рассуждая о Гэвине Маккенне.

Главный фаворит драфта НХЛ-2026 проведет следующий сезон в команде университета Пенсильвании (Penn State) в NCAA . В минувшем сезоне 17-летний нападающий был признан игроком года в Канадской хоккейной лиге (CHL).

57-летний тренер студенческой команды Гай Гадовски является уроженцем Эдмонтона.

«Мне посчастливилось наблюдать за Уэйном Гретцки , когда я рос. Думаю, что одна из составляющих, которая делала его особенным – это его творческая натура. Его мышление было на другом уровне.

Могу сказать, что ни я, ни кто-либо еще из наших тренеров не может мыслить так, как Гэвин. Это по-настоящему особенный спортсмен. Он смотрит на игру иначе.

Я ни в коем случае не собираюсь говорить с ним о творчестве на льду. Это его работа, и за ней будет очень интересно наблюдать. Это касается и других наших спортсменов. Думаю, именно это в том числе и делает хоккей в нашей программе таким увлекательным. Мы всегда поощряем творческий подход», – сказал Гадовски.