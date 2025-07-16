«Баффало» и Мртка подписали контракт новичка. Клуб выбрал чешского защитника (197 см, 99 кг) под 9-м номером на драфте НХЛ в этом году
«Баффало» и защитник Радим Мртка подписали контракт новичка.
Соглашение с 18-летним игроком рассчитано на 3 сезона. Он был выбран «Сэйбрс» под общим 9-м номером на драфте НХЛ-2025.
По ходу минувшего сезона чешский защитник (рост – 197 см, вес – 99 кг) перебрался в Северную Америку.
На его счету 10 матчей в экстралиге за «Тршинец» и 1 (0+1) очко.
В Западной хоккейной лиге Мртка провел 46 матчей за «Сиэтл Тандербердс» и набрал 35 (3+32) очков при 46 минутах штрафа. В 6 играх в плей-офф добавил 3 (0+3) балла.
Также Радим выступил за сборную Чехии U18 на ЮЧМ (5 игр, 4 очка, 1+3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баффало»
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