«Эдмонтон» изучал вариант с приобретением вратаря Шилова у «Ванкувера» (Фрэнк Серавалли)

«Эдмонтон» изучал вариант с приобретением Артура Шилова у «Ванкувера» .

Об этом сообщил инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Кэнакс» ранее обменяли 24-летнего латвийского вратаря в «Питтсбург » на 22-летнего форварда Чейза Стиллмана (форвард, выбранный в 1-м раунде драфта, пока не играл в НХЛ) и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2027.

«Ойлерс» были в игре, как и еще одна команда, возможно, но им не удалось заключить сделку. У «Эдмонтона » не так много активов для компенсации. Кроме того, они не были уверены, что Шилов лучше Стюарта Скиннера и Кэлвина Пикара», – сказал Серавалли.

В минувшем сезоне 24-летний латвийский голкипер провел 10 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ – 2 победы, 86,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,65.

В регулярке АХЛ за «Эбботсфорд» – 21 матч, 14 побед, 90,8%, 2,41. В победном для младших «Кэнакс» плей-офф – 24 игры, 16 побед, 93,1%, 2,01. Он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Колдера.

В следующем сезоне у вратаря действует односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов.