  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби и Дубас рекомендовали «Коламбусу» назначить Пола ДеФазио главным менеджером по экипировке. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года
1

Кросби и Дубас рекомендовали «Коламбусу» назначить Пола ДеФазио главным менеджером по экипировке. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года

Сидни Кросби и Кайл Дубас порекомендовали «Коламбусу» менеджера по экипировке.

«Блю Джекетс» назначили на должность главного менеджера Пола ДеФазио. Он работал в системе «Питтсбурга» с 2001 года – менеджером по экипировке в главной команде и главным менеджером в фарм-клубе. 

Директор «Коламбуса» по хоккейным операциям Рик Нэш рассказал, что кандидатуру ДеФазио поддержал капитан «Пингвинс» Сидни Кросби

«Все эти годы мы слышали разговоры о том, что ДеФазио был человеком Сида, что Пол по сути взял его под свое крыло, когда тот приехал в Питтсбург в 2005 году. Когда Сид позвонил, я спросил: «Как же ты теперь будешь без него, если мы его возьмем?»

Он сказал, что как-нибудь разберется и будет более чем рад, если этот парень получит работу главного менеджера. Неплохая рекомендация, ведь так?» – сказал Нэш.  

Генеральный менеджер клуба Дон Уодделл рассказал о том, что у него был разговор о ДеФазио с президентом «Пингвинс» по хоккейным операциям Кайлом Дубасом

«Именно возможность стать главным менеджером привела его к нам. У него была отличная ситуация в «Питтсбурге». У него были прекрасные отношения с игроками, его все уважали. Но он хотел стать лидером. 

Мне позвонил Дубас и сказал: «Я не знаю, на какой стадии процесса вы находитесь, но наш второй по значимости сотрудник в отделе очень хотел бы получить шанс занять должность номер один», – сказал Уодделл. 

Сам Уодделл ранее работал скаутом «Питтсбурга» – с 2011 по 2014 год. Он позвонил своим знакомым по организации – Биллу Герину (нынешнему генменеджеру «Миннесоты»), Джейсону Боттериллу (генменеджеру «Сиэтла») и Тому Фицджералду (генменеджеру «Нью-Джерси»). 

«Не было ни одного негативного отзыва», – сказал Уодделл. 

Отметим, что должность главного менеджера по экипировке в «Питтсбурге» занимает Джон Тальянетти. Его отец Питер Тальянетти – двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинс» (1991, 1992). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoБилл Герин
logoКайл Дубас
logoСидни Кросби
logoДжейсон Боттерилл
logoКоламбус
logoТом Фицджералд
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoДон Уодделл
logoРик Нэш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Галлан отправляется в Россию. О его назначении в клуб КХЛ объявят на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
116 минут назад
Вратарь «Торонто» Ахтямов о бане России: «Мы бессильны. Будем играть – хорошо, не будем – ничего страшного. Все во благо страны. Не разбираюсь в политике, просто хочу увидеть Путина вживую»
7сегодня, 14:56
Чинахов о возможном обмене из «Коламбуса»: «Буду даже рад, наверное. Было недопонимание с тренером, хочется поменять место дислокации»
10сегодня, 14:27
«Трактор» подтвердил переход Дюбе из фарма «Вашингтона». Договор с 24-летним форвардом – на год
1сегодня, 14:07
«Динамо» Минск подписало контракт с Таем Смитом на год. У защитника 8 матчей за «Каролину» в прошлом сезоне
3сегодня, 13:55
Орлов о переходе в «Сан-Хосе»: «Семейное решение. Последние два года были тяжелыми, особенно психологически – можно сказать, это перезапуск»
сегодня, 13:43
Аскаров – 3-й в рейтинге вратарей до 25 лет по версии сайта НХЛ. Вульф – 1-й, Найт – 2-й, Огастин – 6-й, Леви – 8-й
сегодня, 13:30
Андронов о питании: «Ел шоколад, пил газировку – был обычным пацаном. В Америке все изменилось, впервые услышал про процент жира, что макароны и хлеб – не всегда лучшая идея»
9сегодня, 13:01
Фетисов о словах Дегтярева про Олимпиаду в России: «Какие основания? Флаг с гербом вернуть не можем, спортсменов морально опускают ниже плинтуса, а мы собрались Игры проводить»
40сегодня, 12:29
«Куньлунь» хочет выменять Ливо у «Салавата» (Артур Хайруллин)
22сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тай Смит получит 45 млн рублей от «Динамо» Минск за следующий сезон (Михаил Зислис)
сегодня, 14:40
Баландин о Шабанове в НХЛ: «Нужно учиться давать интервью, преподнести себя – немаловажный фактор. Там его перевоспитают, хочется пожелать удачи»
сегодня, 13:14
Ахтямов об НХЛ: «Это моя цель. Против Овечкина хотелось бы поиграть – интересно, действительно ли у него такой сильный бросок»
1сегодня, 12:40
Трэвис Бэррон готов перейти в КХЛ. У 26-летнего вингера 312 матчей и 96 очков в АХЛ
сегодня, 12:04
ЦСКА продлил контракт с Мингачевым на 2 года. У форварда 228 матчей и 40 очков за клуб
сегодня, 08:28
Шалунов о Никитине в ЦСКА: «Это его решение, каждый выбирает, как развивать карьеру. Могу только поблагодарить за все, что он сделал для меня»
3сегодня, 03:45
«Баффало» и Так заинтересованы в подписании нового контракта. У форварда остался год договора с зарплатой 4,75 млн долларов
7сегодня, 03:30
Макеев о КХЛ: «Если и есть регресс, то на уровне лидеров, зато плотность выше. На развитие хоккея влияет иногда искусственный ввод молодежи»
3сегодня, 03:15
«Коламбус» подписал контракт с Майо на год. У защитника 44 очка в 125 матчах и 165 минут штрафа за 2 сезона в фарме «Вегаса»
1вчера, 21:59
Коньков о дебюте Никишина за «Каролину»: «Сразу попал в плей-офф, команда проиграла, проявить себя не удалось. Он понял уровень и стандарты, покажет себя во всей красе»
2вчера, 21:41