«Бостон» продлил Фариначчи на год. Форвард дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и забил в единственном матче, в АХЛ у него 38 очков в 58 играх
«Бостон» продлил форварда Джона Фариначчи на год.
Соглашение с 24-летним форвардом является двусторонним. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 90 тысяч. Гарантированный минимум – 100 тысяч долларов за сезон.
В прошлом сезоне экс-капитан команды Гарвардского университета в NCAA дебютировал в НХЛ за «Брюинс». В концовке регулярки он сыграл против «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) и забросил свою первую шайбу в лиге.
В АХЛ на счету Фариначчи 38 (10+28) очков в 58 играх в регулярном чемпионате. В 8 играх розыгрыша Кубка Колдера он забил 1 гол.
«Бостон» подписал контракт новичка с Фариначчи. Капитан Гарварда отказался играть за «Аризону», выбравшую его на драфте
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бостона»
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