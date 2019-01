Костин не сдержал слез и выругался на камеру после вылета в полуфинале МЧМ-2019

Капитан молодежной сборной России Клим Костин эмоционально отреагировал на поражение от команды США (1:2) в полуфинале МЧМ-2019.

После финальной сирены Костин не смог скрыть разочарование и заплакал на скамейке запасных.

Затем хоккеистам российской команды вручали индивидуальные призы.

Костин вошел в тройку лучших у сборной России, и выругался на камеру, возвращаясь к партнерам, которые стояли на синей линии.

В шести играх на МЧМ 19-летний форвард набрал 5 (2+3) очков.

Фото: фрагмент трансляции на телеканале «Матч ТВ»

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT