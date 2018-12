В текущем сезоне каждый игрок получил возможность выбрать песню, которая будет играть на домашней арене клуба, если он забросит шайбу.

В частности, Дрю Даути выбрал песню «Magic Stick» в исполнении 50 Cent, Никита Щербак – композицию под названием «How Do You Feel Right Now» Axwell & Ingrosso, а решил праздновать свои шайбы под песню Басты «Моя игра».