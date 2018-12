«Тампа» – «Торонто». Василевский провел первый матч после травмы, отразил 48 бросков и стал первой звездой

Вратарь Андрей Василевский вернулся в состав команды в матче с (4:1) после пропуска 14 матчей из-за перелома стопы.

В первой игре он отразил 48 бросков из 49. В том числе все 39 бросков во втором и третьем периодах, когда «Лифс» перебросали «Лайтнинг» почти втрое – 39:14.

В итоге Василевского признали первой звездой матча.

С его статистикой по сезону можно ознакомиться здесь.

Rust? What is this «rust» you speak of?@TBLightning goalie Andrei Vasilevskiy is looking juuuuuuust fine out there tonight in his return to the ice!#GoBolts #NHL pic.twitter.com/Izgr74X4bw