Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-5 лучших хоккеистов по версии НХЛ. Макдэвид – первый

НХЛ опубликовала свою версию десяти лучших хоккеистов лиги на данный момент.
Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, вторым идет Сидни Кросби из «Питтсбурга», а тройку лидеров замыкает россиянин Никита Кучеров из «Тампы».
В топ-10 также попали еще два представителя России: 4-ю строчку занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, 5-ю – нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии лиги:
1. Коннор Макдэвид (Канада, «Эдмонтон»)
2. Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург»)
3. Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй»)
4. Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург»)
5. Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»)
6. Виктор Хедман (Швеция, «Тампа-Бэй»)
7. Дрю Даути (Канада, «Лос-Анджелес»)
8. Эрик Карлссон (Швеция, «Сан-Хосе»)
9. Тэйлор Холл (Канада, «Нью-Джерси»)
10. Остон Мэттьюс (США, «Торонто»)
Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let’s start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn— NHL Network (@NHLNetwork) 30 сентября 2018 г.