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    Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-5 лучших хоккеистов по версии НХЛ. Макдэвид – первый

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    НХЛ опубликовала свою версию десяти лучших хоккеистов лиги на данный момент.

    Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, вторым идет Сидни Кросби из «Питтсбурга», а тройку лидеров замыкает россиянин Никита Кучеров из «Тампы». 

    В топ-10 также попали еще два представителя России: 4-ю строчку занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, 5-ю – нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

    Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии лиги:

    1. Коннор Макдэвид (Канада, «Эдмонтон»)

    2. Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург»)

    3. Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй»)

    4. Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург»)

    5. Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»)

    6. Виктор Хедман (Швеция, «Тампа-Бэй»)

    7. Дрю Даути (Канада, «Лос-Анджелес»)

    8. Эрик Карлссон (Швеция, «Сан-Хосе»)

    9. Тэйлор Холл (Канада, «Нью-Джерси»)

    10. Остон Мэттьюс (США, «Торонто»)

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