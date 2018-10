Кучеров, Малкин и Овечкин вошли в топ-5 лучших хоккеистов по версии НХЛ. Макдэвид – первый

НХЛ опубликовала свою версию десяти лучших хоккеистов лиги на данный момент.

Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, вторым идет Сидни Кросби из «Питтсбурга», а тройку лидеров замыкает россиянин Никита Кучеров из «Тампы».

В топ-10 также попали еще два представителя России: 4-ю строчку занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, 5-ю – нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Топ-10 хоккеистов НХЛ по версии лиги:

1. Коннор Макдэвид (Канада, «Эдмонтон»)

2. Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург»)

3. Никита Кучеров (Россия, «Тампа-Бэй»)

4. Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург»)

5. Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон»)

6. Виктор Хедман (Швеция, «Тампа-Бэй»)

7. Дрю Даути (Канада, «Лос-Анджелес»)

8. Эрик Карлссон (Швеция, «Сан-Хосе»)

9. Тэйлор Холл (Канада, «Нью-Джерси»)

10. Остон Мэттьюс (США, «Торонто»)

Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let’s start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn