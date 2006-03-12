Владимир Крикунов: «Вообще не понятно, почему удалили Симакова. Тут же у нас валят Кучерявенко у ворот, и ничего»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Металлургом», в котором его команда проиграла сопернику со счётом 1:4 (2–3 в серии).

«Наши нападающие сыграли сегодня хорошо в первом периоде, гол забили, но мы тут же пропустили в следующей смене. С одним голом сложно выигрывать в такой серии. Тем более в Магнитогорске. Мы забили опять только один гол, а чтобы выигрывать, надо забивать два или три.

Два гола пропустили в меньшинстве сегодня, в прошлой игре не пропускали, поэтому и выиграли. А сегодня два в меньшинстве, а четвёртый гол — уже попробовали реализовать большинство.

Как переломить серию? Надо выиграть следующую игру, а там видно будет. Понятно, что «Металлург» — опытная команда, они не раз уже проходили этот этап, а из наших игроков практически никто ничего не выигрывал. В этом плане сложно. Наверное, у ребят должно быть желание большое.

Есть ли резерв для усиления? Сейчас уже нет. Раньше были варианты. Может быть, запустить пятое звено, тем более у нас оно есть. А сейчас, в такой игре — наверное, вряд ли.

Удаления в первом периоде? От большого желания. Когда Симакова удалили, вообще не понятно, что за удаление. Тут же у нас Кучерявенко валят у ворот — и ничего. Но этот вопрос не ко мне, а к судьям», — сказал Крикунов.