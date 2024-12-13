Хайнс об 1:7 с «Эдмонтоном»: «Нехарактерный матч для «Миннесоты», но я не собираюсь долго думать о нем. Мы должны восстановить силы и готовиться к следующей игре»

Главный тренер «Миннесоты» высказался о разгромном поражении команды.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» проиграли «Эдмонтону » со счетом 1:7. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 42 очка за 29 игр.

«Мы должны восстановить силы и хорошо провести завтрашний день. Именно на этом мы должны и будем сосредоточены, а не на том, что произошло сегодня.

В нынешнем сезоне у нас было много хороших моментов, этот матч – нехарактерен для нас. Я не собираюсь думать о нем слишком долго. Мы должны готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Миннесоты » Джон Хайнс .

Капризов остался без очков в 2 из 3 последних матчей. У форварда «Миннесоты» 6 бросков и «минус 2» при 1:7 с «Эдмонтоном» за 23:14

Карбери – главный претендент на приз лучшему тренеру сезона по версии Ассоциации журналистов. Арниел и Хайнс – в числе фаворитов (ESPN)