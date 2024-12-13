Михайлов о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Путин уделяет российскому хоккею и спорту огромное внимание. Все награжденные были очень довольны»
Борис Михайлов рассказал о получении ордена «За заслуги перед Отечеством».
Вчера президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. 80-летний Михайлов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Церемония прошла на самом высоком уровне. Все награжденные, в том числе и я, были очень довольны.
Счастлив, что представлял на церемонии наш российский спорт в целом и хоккей в частности. Президент России уделяет ему огромное внимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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