Михайлов о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Путин уделяет российскому хоккею и спорту огромное внимание. Все награжденные были очень довольны»

Борис Михайлов рассказал о получении ордена «За заслуги перед Отечеством».

Вчера президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. 80-летний Михайлов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Церемония прошла на самом высоком уровне. Все награжденные, в том числе и я, были очень довольны.

Счастлив, что представлял на церемонии наш российский спорт в целом и хоккей в частности. Президент России уделяет ему огромное внимание», – сказал двукратный олимпийский чемпион и почетный президент ЦСКА Борис Михайлов .

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