Болельщики «Лады» обратились к Владимиру Путину

Болельщик «Лады» Сергей Цыплаков отправил письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с тем, что клуб может быть исключён из состава КХЛ по итогам этого сезона.

«Сейчас складывается ситуация при которой «Лада» стоит под угрозой очередного «вылета» из Лиги. Вопрос присутствия «Лады» в КХЛ уже давно является социальным. Для большинства тольяттинцев хоккей и родная команда являются буквально смыслом жизни!

Тольятти и так переживает не лучшие времена градообразующее предприятие «Автоваз» проводит постоянное сокращение работников, закрываются смежные производства, а в 2016 году г. Тольятти был признан моногородом.

Депрессивное настроение граждан украшает лишь досуг, который в нашем городе только можно провести в считанных местах. И в первую очередь – на домашних матчах нашей команды в КХЛ.

В 2014 году «Лада» смогла вернуться в КХЛ, из которой была исключена в 2011 году из-за отсутствия ледовой Арены, соответствующей требованиям лиги. За это время детскую хоккейную школу покинуло практически 100 воспитанников, которых сразу переманили другие клубы. Эта потеря до сих пор остается пробелом в «кузнице» игроков «Лады». Повторного вылета из лиги тольяттинцы не переживут.

Уважаемый Владимир Владимирович! Вы, как человек, который не только разбирается в хоккее, но еще и сами активно в него играете, должны понимать, насколько важно сохранить клуб и помочь дать ему шанс на долгую жизнь. Мы надеемся, вы нас услышите и поможете нам сохранить команду в элите российского хоккея в КХЛ», – говорится в письме.