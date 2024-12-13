Купер о Кучерове: «Волшебный хоккеист, способен создать момент из ничего. Я не знал, что он набрал 6 очков – мы считали, что Генцел станет игроком матча»
Российский форвард «Тампы» набрал 6 (1+5) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (8:3).
В нынешнем сезоне на счету Кучерова 44 (14+30) балла за результативность в 25 матчах.
«Мы обсуждали, кто должен стать игроком встречи. Нам казалось, что приз должен достаться Генцелу – он сделал хет-трик.
Джейк тут же сказал: «Нет, отдайте его Кучерову, он же набрал шесть очков». А я этого даже не знал. В любом случае мы над этим посмеялись.
Никита – волшебный игрок. Вам невероятно повезло, если у вас найдется один такой или двое. Находиться рядом с ним – настоящее удовольствие. Это такой умный игрок, что он способен создать момент из ничего», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Кучеров – 5-й россиянин с 5 передачами в матче НХЛ. Форвард «Тампы» повторил достижение Панарина, Малкина, Макарова и Дмитрия Миронова
Невероятный Кучеров: ШЕСТЬ очков за матч! Повторил личный и клубный рекорды
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