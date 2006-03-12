Павел Францоуз о легионерах «Трактора»: «По-моему, они довольны Челябинском»

Вратарь «Трактора» Павел Францоуз поделился своими впечатлениями от времени, проведенного в Челябинске.

— Когда ты пришел в «Трактор», Мартин Ружичка был твоим проводником в городе и клубе. Ты взял на себя схожую роль, встречая Ника Бэйлена, Линуса Виделля и Рихарда Гюнге?

— Для меня все было несколько иначе, потому что это был мой первый год в России. Все было в новинку. Ник, Рихард и Линус давно играют в лиге. Они знают, что к чему.

Я и Пол [Щехура] показали им город, познакомили со всеми, помогли обустроиться, и, по-моему, они довольны Челябинском.

— После трех лет, что тебе больше всего нравится в городе?

— Я живу рядом с парком Гагарина, и мне нравится там гулять. Там есть неплохие рестораны, мы там периодически ужинаем.

Когда осваиваешься в городе, чувствуешь себя увереннее. Жить становится проще, — сказал Францоуз.