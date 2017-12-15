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    OHL. Андрей Свечников сделал хет-трик в матче с «Оуэн Саунд» и стал первой звездой

    Теги драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Оуэн Саунд Аттак Бэрри Колтс Андрей Свечников Алексей Липанов

    Форвард «Бэрри Колтс» Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Оуэн Саунд» (6:4) и был признан его первой звездой. 

    В его активе стало 20 (14+6) очков в 14 матчах сезона юниорской лиги Онтарио. 

    В 4 матчах после восстановления от перелома руки 17-летний игрок набрал 6 (4+2) очков. 

    Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018. 

    Отметим, что третьей звездой назван еще один российский нападающий «Бэрри» – Алексей Липанов, сделавший 3 голевые передачи. В его активе стало 28 (11+17) очков в 29 матчах. 

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