OHL. Андрей Свечников сделал хет-трик в матче с «Оуэн Саунд» и стал первой звездой
Форвард «Бэрри Колтс» Андрей Свечников сделал хет-трик в матче против «Оуэн Саунд» (6:4) и был признан его первой звездой.
В его активе стало 20 (14+6) очков в 14 матчах сезона юниорской лиги Онтарио.
В 4 матчах после восстановления от перелома руки 17-летний игрок набрал 6 (4+2) очков.
Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018.
Отметим, что третьей звездой назван еще один российский нападающий «Бэрри» – Алексей Липанов, сделавший 3 голевые передачи. В его активе стало 28 (11+17) очков в 29 матчах.
WATCH THIS: Andrei Svechnikov back in fine form 🎩🎩🎩— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) 15 декабря 2017 г.
Top #NHLDraft prospect nets his 2nd #OHL hat-trick in @OHLBarrieColts win. pic.twitter.com/rdHebJzquT
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