OHL. Андрей Свечников сделал хет-трик в матче с «Оуэн Саунд» и стал первой звездой

Форвард «Бэрри Колтс» сделал хет-трик в матче против «Оуэн Саунд» (6:4) и был признан его первой звездой.

В его активе стало 20 (14+6) очков в 14 матчах сезона юниорской лиги Онтарио.

В 4 матчах после восстановления от перелома руки 17-летний игрок набрал 6 (4+2) очков.

Свечников является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018.

Отметим, что третьей звездой назван еще один российский нападающий «Бэрри» – , сделавший 3 голевые передачи. В его активе стало 28 (11+17) очков в 29 матчах.

