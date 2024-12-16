Квартальнов о подъеме хоккея в Беларуси: «Стали больше доверять молодым и развивать их. Шикарные условия – дворцы есть, местная лига в норме»

Дмитрий Квартальнов поделился мнением о причинах подъема хоккея в Беларуси.

«Во-первых, работа с молодежью, шикарная работа, шикарные условия, дворцы есть, и лига, даже местная белорусская, в норме: хорошие игры идут, серьезные, плей-офф интересный.

Работа с молодежью была построена не вчера. Просто мы стали больше доверять молодым ребятам, стали их развивать, это радует.

Единственный минус пока среди молодых чуть – это оборона, но мы уже смотрим, и есть на подходе те ребята, которые будут помогать в этом моменте», – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов .

Команда под руководством 58-летнего специалиста заняла второе место на прошедшем Кубке Первого канала , уступив только «России 25» в овертайме (3:4).

Квартальнов о Беларуси: «Если бы открылись двери международные, команда была бы очень конкурентоспособной»