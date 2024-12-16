Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»
Владимир Плющев поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.
– Какая команда или игрок в уходящем году стали для вас наибольшим удивлением в КХЛ?
– К сожалению, ни одна из команд КХЛ меня не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков, которые могли бы обратить на себя внимание. Таких хоккеистов, как раньше, я не вижу.
– Ни «Локомотив», ни «Ак Барс» не удивили?
– Очень ровные, сбалансированные и дисциплинированные команды. Но без ярких звездочек, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев про лучших игроков в 2024-м: «Харламов, Овечкин, Малкин, Ковальчук блистали в свое время. Пока такого уровня нет. Не могу сказать, что кто-то так ярко играет, чтобы воскликнуть: «Вау!»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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