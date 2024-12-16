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Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»

Владимир Плющев поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.

– Какая команда или игрок в уходящем году стали для вас наибольшим удивлением в КХЛ?

– К сожалению, ни одна из команд КХЛ меня не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков, которые могли бы обратить на себя внимание. Таких хоккеистов, как раньше, я не вижу.

– Ни «Локомотив», ни «Ак Барс» не удивили?

– Очень ровные, сбалансированные и дисциплинированные команды. Но без ярких звездочек, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев про лучших игроков в 2024-м: «Харламов, Овечкин, Малкин, Ковальчук блистали в свое время. Пока такого уровня нет. Не могу сказать, что кто-то так ярко играет, чтобы воскликнуть: «Вау!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Плющев
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoМатч ТВ
logoКХЛ
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