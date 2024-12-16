Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»

Максим Сушинский подвел итоги Кубка Первого канала.

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали команды Беларуси , Казахстана и сборная мира КХЛ.

«Сборная России была хороша на этом турнире, молодцы, что победили.

Что касается сборной [мира] КХЛ , то они вообще забыли выйти на первый матч», – сказал бывший игрок сборной России.

Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала