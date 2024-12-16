Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»
Максим Сушинский подвел итоги Кубка Первого канала.
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали команды Беларуси, Казахстана и сборная мира КХЛ.
«Сборная России была хороша на этом турнире, молодцы, что победили.
Что касается сборной [мира] КХЛ, то они вообще забыли выйти на первый матч», – сказал бывший игрок сборной России.
Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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