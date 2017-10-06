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    НХЛ. 4 хет-трика в матчах открытия случились впервые с 1917 года

    Теги Александр Овечкин НХЛ Уэйн Симмондс Брэндон Саад Коннор Макдэвид продвинутая статистика

    За первые два дня регулярного сезона НХЛ-2017/18 было сделано уже 4 хет-трика.

    В своих первых матчах сезона отличились Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Брэндон Саад («Чикаго»). 

    До этого столько хет-триков в матчах открытия было только 100 лет назад, в 1917 году, когда НХЛ проводила первый сезон в истории. 

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