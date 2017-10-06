НХЛ. 4 хет-трика в матчах открытия случились впервые с 1917 года
За первые два дня регулярного сезона НХЛ-2017/18 было сделано уже 4 хет-трика.
В своих первых матчах сезона отличились Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Брэндон Саад («Чикаго»).
До этого столько хет-триков в матчах открытия было только 100 лет назад, в 1917 году, когда НХЛ проводила первый сезон в истории.
2017-18 is the second season in NHL history to feature four hat tricks in season-opening games (Hyland, Malone, Noble, Denneny in 1917-18). pic.twitter.com/ty7IQNDOVH— NHL Public Relations (@PR_NHL) 6 октября 2017 г.
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