НХЛ. 4 хет-трика в матчах открытия случились впервые с 1917 года

За первые два дня регулярного сезона НХЛ-2017/18 было сделано уже 4 хет-трика.

В своих первых матчах сезона отличились Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), («Вашингтон») и Брэндон Саад («Чикаго»).

До этого столько хет-триков в матчах открытия было только 100 лет назад, в 1917 году, когда НХЛ проводила первый сезон в истории.

2017-18 is the second season in NHL history to feature four hat tricks in season-opening games (Hyland, Malone, Noble, Denneny in 1917-18). pic.twitter.com/ty7IQNDOVH