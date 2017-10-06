НХЛ. 4 хет-трика в матчах открытия случились впервые с 1917 года

За первые два дня регулярного сезона НХЛ-2017/18 было сделано уже 4 хет-трика.

В своих первых матчах сезона отличились Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), («Вашингтон») и Брэндон Саад («Чикаго»).

До этого столько хет-триков в матчах открытия было только 100 лет назад, в 1917 году, когда НХЛ проводила первый сезон в истории.