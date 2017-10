Линус Умарк о незасчитанном голе в игре со СКА: «КХЛ, объясните, почему это не гол?»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк попросил разъяснить ситуацию с незасчитанным голом в матче регулярного чемпионата КХЛ со (1:6)

«Безусловно, СКА – лучшая команда в КХЛ. Но, пожалуйста, КХЛ, объясните, почему это не гол? Мне просто любопытно», – написал шведский форвард в своем твиттере.

Во втором периоде Умарк забросил шайбу в ворота СКА, однако она не была засчитана после запроса Олега Знарка на атаку вратаря.

Матч – СКА судили Сергей Беляев и Константин Оленин.

SKA is the best team in the KHL no question about it. But please @khl_eng let me know why this is not a goal? I’m just curious. pic.twitter.com/OoNY8ffPFn