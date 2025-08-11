Дерек Барак: «Жена осталась в Америке, работает доктором. Надеюсь, со временем будет проще привезти ее в Россию. Это прекрасная страна, я бы с удовольствием показал ее семье»

Дерек Барак высказался об изучении русского языка.

30-летний американский форвард ранее перешел в «Металлург» после двух сезонов в «Витязе».

– Планируете ли перевезти семью в Магнитогорск?

– Нет. Моя жена работает доктором, и она осталась в Америке. Между нами сейчас достаточно большое расстояние. Так что мне придется побыть одному в течение сезона.

Как всегда будем созваниваться друг с другом. Для нас это уже не впервой. Посмотрим, что будет дальше происходить в мире. Надеюсь, со временем мне будет проще привезти жену в Россию. Это прекрасная страна, я бы с огромным удовольствием показал ее своей семье. Но сейчас это достаточно сложно сделать.

– Вы уже третий год живете в России. Как дела с изучением русского языка?

– Я все еще работаю над этим. Постепенно я начинаю понимать на слух все больше слов. Не могу сказать, что у меня это хорошо получается, но кое-что я понимаю.

– Я так понимаю, что вам знакомы русская хоккейная терминология и простые слова, такие как «Привет!», «Пока!» и так далее?

– Именно так. Я неплохо понимаю хоккейную терминологию. Конечно же, знание языка ощутимо помогает тебе в чужой стране, – сказал нападающий «Металлурга » Дерек Барак.