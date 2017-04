Нападающий «Сент-Луиса» открыл счет в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой» (2:1, второй период, 3-1).

Эта шайба для 25-летнего россиянина стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и 20-й в карьере в 38-м матче плей-офф.

Подробную статистику выступлений Тарасенко смотрите здесь.

Vladimir Tarasenko’s 20th career playoff goal got the Blues on the board early in Game 5. pic.twitter.com/e54hXEK8xC