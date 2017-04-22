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    НХЛ. Тарасенко забросил 20-ю шайбу в плей-офф

    Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота видео НХЛ Владимир Тарасенко

    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой» (2:1, второй период, 3-1).

    Эта шайба для 25-летнего россиянина стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и 20-й в карьере в 38-м матче плей-офф.

    Подробную статистику выступлений Тарасенко смотрите здесь.

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