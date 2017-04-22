НХЛ. Тарасенко забросил 20-ю шайбу в плей-офф
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко открыл счет в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой» (2:1, второй период, 3-1).
Эта шайба для 25-летнего россиянина стала первой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и 20-й в карьере в 38-м матче плей-офф.
Подробную статистику выступлений Тарасенко смотрите здесь.
Vladimir Tarasenko’s 20th career playoff goal got the Blues on the board early in Game 5. pic.twitter.com/e54hXEK8xC— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 22 апреля 2017 г.
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